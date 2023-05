Dino-Treffen findet erneut in Silvaplana statt

Das internationale Dino-Meeting Silvaplana – St. Moritz startet am Donnerstag 22. Juni, und geht bis zum Sonntag, 25. Juni, wie Tourismus Silvaplana in einer Medienmitteilung schreibt. Silvaplana Tourismus organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Club Dino Italia nicht nur Ausfahrten, sondern bietet auch ein Jazz-Piano-Konzert von Christian Jott Jenny. Vor Ort wird auch Matthias Bartz sein, der sogenannte «Dino-Papst».

Das Dino-Meeting spricht Besitzer folgender Modelle an:

-Dino 206 GT

-Dino 246 GT

-Dino 245 GTS

-Fiat Dino Spider 2000/2400

-Fiat Dino Coupe 2000/2400

-Ferrari Dino 308 GT4/208 GT4

-Lancia Stratos

Am Freitag, 23. Juni, können Gäste die Dinos auf dem Dorfplatz Plazza dal Güglia bestaunen. Der Anlass wird von Festwirtschaft und italienischer Live-Musik begleitet.

Da Silvaplana Tourismus seit letztem Jahr auf E-Mobilität setzt, trifft auf dem Event Nostalgie auf Moderne. Weitere Informationen zum Event findet ihr hier. (red)