«Was ich vor einem Auszug aus Hotel Mama gerne gewusst hätte…»

Um mehr Abwechslung in den Ernährungsalltag zu bekommen sind Speisepläne hilfreich. Auf «fooby» gibt es schon vorgefertigte, passend zu unterschiedlichen Ernährungsformen. Auch können solche Pläne selbst erstellt werden. Es lohnt sich, eine Liste mit mehreren verschiedenen ausgewogenen Gerichten zu erstellen, welche abwechslungsweise gekocht werden. «familienleben.ch» empfiehlt, einen Restetag in der Woche einzuplanen. So wird Food-Waste verhindert, ein Tag ist bereits geplant und gleichzeitig hilft es dem Geldbeutel. Sich selbst herauszufordern, in dem Themenwochen geplant werden, kann den Essens-Horizont erweitern und ein Ziel zu erreichen spornt an.