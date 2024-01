Diesjähriger «Schparz»-Orden geht an Rolf Caflisch

Jährlich werden über 80 Veranstaltungen mit mehr als 250 Musikerinnen und Musikern aus dem In- und Ausland präsentiert. Der Verein bündelt in Graubünden das gesamte Spektrum an Jazz und improvisierter Musik. Neben seiner Tätigkeit bei Jazz Chur ist Rolf Caflisch Co-Präsident des Vereins Kulturraumnetzwerk Chur, Initiant der Muva-App sowie Vorstandsmitglied beim Verein Graubünden Musik. Den Takt gibt Rolf Caflisch beim Jazz-Trio Rrrrr’, der Punkrock-Band Elite Partner sowie in verschiedenen Theaterproduktionen an. Aktuell arbeitet er ebenfalls an seinem Soloprogramm.