Hüttentouren im Heidiland

Hüttentour Murgseehütte

Eingebettet in einen wildromantischen Bergkessel liegen die drei Murgseen. Bäche, Seen, Wasserfälle, Moorwiesen und das geschützte Arvenwaldreservat am unteren Murgsee machen diese Tour zu einem Natur-Erlebnis, wie Heidland Tourismus schreibt.

Die Murgseehütte liegt 1818 Meter hoch zuhinterst im Murgtal, wo es keinen Handy Empfang gibt. Einst diente sie als Unterkunft für Bauarbeiter, die den Murgsee-Damm errichteten.