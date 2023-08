Fest im Sattel und auf zwei Rädern dem Genuss hinterher

Gleich mit zwei neuen kulinarischen Touren ist man diesen Sommer in der Region Elm in die Bike-Saison gestartet. In der Kombination von Bewegung und Genuss werden verschiedene Gastrobetriebe angefahren und die Region auf zwei Rädern erkundet, wie Visit Glarnerland schreibt.

Bike-Tour Elm plus

Am Bahnhof Schwanden geht’s los: Von Schwanden nach Elm führen Natursträsschen auf dem Suworow-Weg, dem wilden Sernf entlang durchs Sernftal nach Elm. Wer hoch hinaus will, braucht etwas für die Waden und das Gemüt, deshalb gibt es im Hotel «Elmer» im Dorfkern Elm Kaffee und Gipfeli als erste Stärkung. Danach geht es hinauf auf den Berg durch das Waldreservat Gandwald, welches den wärmeliebenden Turinermeister-Ahorn beherbergt, ins Ämpächli und via Älpli weiter zur idyllischen Bischofalp, von welcher man laut Visit Glarnerland einen wunderbaren Blick auf die Tschingelhörner hat. Hier wartet ein typisch glarnerisches Mittagessen mit Blattsalat getoppt mit Glarner Alpkäse und Glarner Netzbraten im Berghotel «Bischofalp». Gestärkt geht es via Hengstboden mit einem weiteren Blickfang - den Heuerhüttli (Ghaltigen)- in das Hotel Bergführer, wo ein feines Dessert und ein guter Kaffee den krönenden Abschluss bildet.

Bike-Tour Weissenberge Regio plus

Auch für diese Tour erfolgt der Start ab Schwanden Bahnhof und führt auf Natursträsschen via Suworow-Weg dem wilden Sernf entlang bis nach Matt. Wer aktiv ist und bleiben will, braucht laut Visit Glarnerland Zwischenstopps und so gibt es den ersten im Aktivhostel «Hängematt» in Matt mit Kaffee und Gipfeli. Danach ist strampeln angesagt, der Weg führt auf der Naturstrasse circa 400 Höhenmeter hinauf auf die Weissenberge, die Sonnenterrasse schlechthin. Im Berggasthaus «Edelwyss» mit Terasse, erfrischt und stärkt ein sommerlich bunter Salatteller mit regionalem Alpkäse.

Gestärkt und mit viel Sonne im Gemüt wartet eine rasante Abfahrt entlang des wilden Krauchtalbaches weiter nach Engi. Nach dem Dorf Engi geht es entweder via Suworow-Weg zurück nach Schwanden oder man nimmt alternativ nach dem Dorf die Abzweigung Richtung Höfliegg-Hellbach-Sool und gelangt somit via Sool nach Schwanden. Im Braurereigasthof «Adler» ist die Erfrischung so fix, wie das Adler-Bier fixer Bestandteil jeder Glarner Getränkekarte ist.

Erstellt in Zusammenarbeit mit Visit Glarnerland.