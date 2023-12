Nach langer Zeit entdeckt: eine «Bündner Zeitung» aus dem Jahr 1858

Wetterprognosen gab es anno 1858 in der «Bündner Zeitung» noch nicht. Stattdessen wurde in der Rubrik «Meteorologische Beobachtungen in Chur» in jenem Jahr für den «15. Mai, vormittags 7 Uhr», folgendes festgehalten: «+12,0 Grad, Wind aus N.O., bewölkt».