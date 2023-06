Mit vielen Schritten zur Synode

«Wenn s’Veh z’Alp und d’Pfarrer an d’Synoda göhnt, denn isch Summer», sagt eine Redensart, und sie könnte nicht passender sein an diesem Dienstagvormittag vor Beginn der Sommersynode der evangelischen Bündner Pfarrpersonen. Beim Voralpsee oberhalb von Grabs ertönt Glockengebimmel von allen Seiten. Der Himmel ist von einem blaugrauen Dunstschleier überzogen, und die Wärme, die bereits in der Luft liegt, ist Vorbotin auf einen weiteren heissen Tag. Glücklich also diejenigen, die in die Höhe steigen und damit der Hitze im Tal entfliehen können.