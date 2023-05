Baden alleine reicht nicht mehr

Knapp einen Monat ist es her, dass der Churer Stadtpräsident Urs Marti das neue «Au Dabi»-Abo vorgestellt hat. Seither gibt es nur noch ein Abo, das dafür alles umfasst, was Chur dem Sportlerherz zu bieten hat, also sämtliche Anlagen der Oberen Au sowie die Badi Sand und das Eisfeld Quader (Ausgabe vom 4. Mai). Obwohl neuerdings Vergünstigungen etwa für Familien vorgesehen sind, scheinen sich nicht alle mit dem neuen Alles-oder-nichts-Abo anfreunden zu können.