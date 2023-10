Achtsamkeit am Big Air Chur: Eine Botschaft auf 240 WC-Türen

Wer sich am Big-Air-Festival, das am 20. und 21. Oktober zum dritten Mal in Chur stattfindet, unwohl fühlt oder unangebrachtes Verhalten beobachtet, kann sich an die Personen in den blauen Westen wenden: Das sogenannte Awareness-Team bietet den Besuchenden neu ergänzend zum Sanitäts- und Sicherheitspersonal Hilfe, Unterstützung oder Auskunft bei grossen und kleinen Problemen. Mit diesem Angebot will sich die Veranstalterin First Event AG insbesondere für das psychische Wohlbefinden der Festivalbesucherinnen und -besuchern einsetzen, wie Julia Suter betont.