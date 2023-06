Ab Juli kann wieder über Passmärkte gebummelt werden

Die Alpinavera Passmärkte finden jeweils am Sonntag von 10 bis 16 Uhr statt. Der Saisonauftakt findet am 2. Juli auf dem Oberalppass statt und als krönender Abschluss wird der Oberalp-Passmarkt am 27. August veranstaltet. Die Information, ob der Markt wetterbedingt stattfindet, wird jeweils am Freitag vor dem Markt auf der Webseite von Alpinavera bekannt gegeben.