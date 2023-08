Der «X-Warrior» in Arosa geht in die zweite Runde

Bei einem X-Warrior-Rennen bezwingen die Läuferinnen und Läufer verschiedene Hindernisse. Ob im Wasser, auf Trails oder in der Luft – die verschiedenen Elemente werden beim X-Warrior aus unmittelbarer Nähe erlebt. Die Organisatoren sind darauf bedacht, die Natur mit einzubinden und die Hindernisse möglichst natürlich in das Gelände einfliessen zu lassen, wie es weiter heisst. Die Rennserie macht zum zweiten Mal in Arosa Halt und kehre voller Vorfreude nach einer gelungenen Premiere im Vorjahr ins Schanfigg zurück. Die Sportlerinnen und Sportler können die Bündner Berglandschaft aus einer neuen Perspektive entdecken, frische Luft tanken und Bergseen, grüne Wiesen und weitere Naturhighlights hautnah erleben. Wer den Adrenalinjunkies beim Spektakel zusehen will, kommt am besten in die Event Area am Untersee, wo jede Menge Action garantiert wird, so die Veranstalter.