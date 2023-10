Prättigauer Alp Spektakel: «Neben den Tieren sind auch haarige Männer ein Hingucker»

Am 7. und 8. Oktober findet das Prättigauer Alp Spektakel in Seewis statt. Ein Programmpunkt ist auch in diesem Jahr wieder der Käse: Von den 115 Alpkäsereien im Kanton Graubünden liegen 22 im Prättigau. Und fast alle davon, nämlich 19, präsentieren ihren Käse am Prättigauer Alp Spektakel. So wird am Samstag bei der Degustation die Alp mit dem schmackhaftesten Alpkäse gekrönt. Weiter gibt es im Dorf das ganze Wochenende lang über 50 Marktstände mit regionalen Spezialitäten und Kunsthandwerk.