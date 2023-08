Die Feuerwehr Chur öffnet ihre Tore für Jung und Alt

Wer einmal hinter die Kulissen der Feuerwehr in Chur blicken möchte, hat am kommenden Samstag, 26. August, die Möglichkeit dazu. Denn von 10 bis 16 Uhr öffnet sie ihre Tore. «Besuchende können den eindrücklichen Fahrzeugpark bestaunen oder sich frei auf einem Rundgang durch das gesamte Depot bewegen und erhalten einen Einblick auf aktuelle und historische Uniformen sowie in die Räumlichkeiten der Feuerwehr», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Chur.