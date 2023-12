Örgelisound, atemberaubende Stimme und Après-Ski-Hits in Grüsch

Am 23. März im nächsten Jahr findet auf dem Schwänzelegg in Grüsch-Danusa das 28. Fuchstival statt. Die Veranstalter laden ein, sich mit der jungen St. Galler Künstlerin Joya Marleen und dem Schweizer Duo Chuelee in Partystimmung zu begeben. Wem das nicht genug Party ist, kann sich auf klassische Après-Ski-Hits vom hauseigenen DJ freuen, wie die Grüsch-Danusa AG in einer Medienmitteilung schreibt.