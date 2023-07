Jugendherbergen locken seit 1924 in die Bündner Berge 

Ob Klassenlager oder Zwischenstopp auf der Weltreise: Das Übernachten in der «Jugi» gehört seit Generationen zu prägenden Erfahrungen der Jugendzeit. Den Verein Schweizer Jugendherbergen gibt es bereits seit 99 Jahren, die schweizerische Stiftung für Sozialtourismus, Eigentümerin der Mehrheit der Jugendherbergen in der Schweiz, feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.