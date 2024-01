Ein Konzert, vier romanische Solokünstler

Sie nennen sich «Ils 4 da cheusi», also «Die 4 von hier oben», und treten im Januar zweimal gemeinsam auf: Die Bündner Oberländer Mattiu, Giganto, Dario Hess und Sirius. Für die beiden «romanischen Frühjahrskonzerte» in Chur und Ilanz haben sich die vier Musiker etwas Spezielles überlegt: Sie präsentieren ihre eigenen Songs nicht nacheinander, sondern sie singen alle Lieder gemeinsam. Begleitet werden sie dabei vom Schlagzeuger Jérôme Keel, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung festhalten. Sie versprechen sich davon ein «musikalisches Erlebnis von unvergleichlicher Intensität», das «nicht nur die Herzen der rätoromanischen Gemeinschaft, sondern auch die Herzen aller Liebhaber feinster Musik berühren wird».