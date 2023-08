Das «Fescht in da Steina» findet zum dritten Mal in Churwalden statt

Der Ladewagen sei bereits zur Bühne umfunktioniert, das wetterfeste Partyzelt aufgestellt und die Bar im holprigen Gelände – passend zum Festivalnamen – platziert, schreibt das OK des «Fescht in da Steina» in einer Mitteilung. Das kleine Musikfestival in Churwalden findet heuer zum dritten Mal statt.