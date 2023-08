Die Band Bliss Pills sorgt für eine Dosis Punkrock am Sound of Glarus

Das Zwitschern der Vögel wird schon bald von lauten Gitarrenriffs überlagert. Stufe um Stufe steigt man in das Reich der Glarner Punkrockband Bliss Pills ab. Die vier Teenager proben wenige Tage vor dem Auftritt am Sound of Glarus im «Bunker», dem Luftschutzkeller bei der Mehrzweckhalle in Mollis. Wobei von Teenagern schon fast nicht mehr die Rede sein kann: Sie sind 18 oder 19 Jahre alt. Sie leben in Engi, Schwanden, Näfels und neuerdings Scharans im Kanton Graubünden. Sie machen eine Lehre, sind in der Kanti oder absolvieren Zivildienst.