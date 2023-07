Stubete in Sils: Lebhafte Melodien zwischen goldenen Lärchen

Die diesjährigen Konzerte finden von Freitag bis Sonntag in Hotels, am Berg, im Schulhaus Champsegl und in der offenen Kirche Sils statt. Nebst den öffentlichen Konzerten in der Offenen Kirche Sils und im Schulhaus Champsegl sind auch Tickets für die Konzerte in den Hotels erhältlich. Damit werden dieses Jahr gemäss Mitteilung erstmals auch die Hotelkonzerte den Einheimischen oder auch Tagesgästen zugänglich gemacht. Informationen zum Ticketverkauf gibt es auf der Website der Veranstaltung.