«Chur Offa» geht in die Quartiere

Das Kleinkunstfestival «Chur Offa» geht diesen Sommer in die vierte Runde. In der ersten Augustwoche werden von Mittwoch bis Samstag verschiedene Plätze in der Kantonshauptstadt zur Bühne für verschiedene Formationen. An jedem dieser Tage stehen ab 17 Uhr stündlich vier Auftritte an.

Standen bisher öffentliche Plätze rund um die Altstadt im Zentrum, geht das Kleinkunstfestival diesmal in die Aussenquartiere von Chur. Am Mittwoch, 2. August, geht es im Skulpturenpark Würth los, am Donnerstag wird das Lacuna-Quartier bespielt, am Freitag der Vorplatz beim Kletterzentrum Ap’n’Daun und am Samstag der Garten bei der Bienenstrasse. So sieht das ganze Programm aus:

Mittwoch 2. August

Vorplatz des Forum Würth

17 Uhr: Stoppel und Bart

18 Uhr: Project-M

19 Uhr: David Sebastien

20 Uhr: Sun da Cordas

Donnerstag 3. August

Lacuna

Wiese bei Aspermontstrasse 17

17 Uhr: Luta Meza Bernal

18 Uhr: Ernst Eggenberger

19 Uhr: Project-M

20 Uhr: Paulo Rodrigo & Christoph Battaglia

Freitag 4. August – Ap`n`Daun

Vorplatz, Pulvermühlestrasse 8

17 Uhr: Ann Nielsen, Tumasch

18 Uhr: Sergio Castelberg

19 Uhr: Christina Riesch, Yara Peretti, Andi Schnoz

20 Uhr: Ernst Eggenberger

Samstag 5. August

Bienengarten

17 Uhr: Luta Meza Bernal

18 Uhr :Cool Socks

19 Uhr: Mel

20 Uhr: Sun da Cordas

(red)