Das Kulturraumnetzwerk heisst jetzt «Raumstelle»

Nach der gewonnenen Abstimmung in Chur im September letzten Jahres ist der Verein Kulturraumnetzwerk Chur ans Werk gegangen. Der Auftrag lautete, mit dem jährlichen Beitrag der Stadt in Höhe von 521 000 Franken Produktionsräume für Kulturschaffende anzumieten und diese kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Wie der Verein jetzt mitteilt, ist man damit auf gutem Weg. Man befinde sich derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Inhaberinnen und Inhabern von vielversprechenden Immobilien.