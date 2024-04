So kommt das neuste Stück in der Churer Klibühni daher

Am 30. April feiert die elfte und neuste Produktion der Theatergruppe Global Players Premiere in der Klibühni in Chur. Regisseurin Ursina Hartmann und das Ensemble aus Personen mit Migrations- und Fluchterfahrung fanden die Grundlage für das Stück im 19. Jahrhundert, wie es in einer Mitteilung heisst. Genauer gesagt, im Werk «Peter Schlemihls wundersame Geschichte» von Adelbert von Chamisso, das 1813 veröffentlicht wurde. Es «thematisiert zeitlose Themen wie Gier, Identität, Liebe und die Suche nach dem wahren Glück», heisst es.