Die Theatergesellschaft Trimmis thematisiert die Geldnot einer Bauernfamilie

Das fängt ja gut an. ­Mona will zum Entsetzen ihres Vaters auf dem eigenen Bauernhof Gäste­zimmer vermieten. Für Bauer ­Felix ist das keine Option. «Ich will keine fremden Leute in meinem Haus», moniert er lautstark. Felix sitzt vor einem Haufen von ­heruntergekommenem Gerümpel, den er verkaufen will. Das Geld ist knapp auf dem Sonnenhof. Noch schlimmer: Felix hat nicht nur einen Haufen Gerümpel, sondern auch einen Haufen Schulden. Die Lage ist desolat.