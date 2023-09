Die Churer Klibühni übt sich im Da-kommt-noch-was-Theater

Bei Rezensionen aller Art – also auch für Premierenkritiken – gilt die goldene Regel: Erzähle der interessierten Leserschaft, was sie wissen muss, aber verrate um Himmels willen das Ende nicht. Was die Handlung des Stücks «Grand Hotel Klibühni» betrifft, besteht allerdings kaum die Gefahr, zu viel auszuplaudern. Schon gar nicht über das Ende. Es gibt nämlich keines, zumindest vorläufig nicht. Am Donnerstagabend wurde das Premierenpublikum in der Churer Klibühni nach gut einer Stunde ins Ungewisse entlassen. Fortsetzung folgt, und zwar in zwei Wochen.