Das Mittelalter hautnah erleben

Am kommenden Samstag, 17. Juni, rückt die Archäologie europaweit in den Fokus – der Tag der Archäologie steht an. Dann können Interessierte in Graubünden ins mittelalterliche Leben eintauchen. Der Archäologische Dienst Graubünden (ADG) und das Rätische Museum verwandeln die Gassen rund ums Museum in ein mittelalterliches Handwerkerquartier, wie es in einer Mitteilung heisst.