Bündner Sounds stehen in Arosa im Zentrum

Eröffnet wird das Festival Arosa Sounds am Donnerstag, 1. Februar, um 17 Uhr im Bergkirchli in Arosa mit dem Konzert des Berner Saxofonisten Sha. Mit seiner Bassklarinette hüllt er alles in geheimnisvolle Klangwolken, seine Musik besteht aus schwebenden Tönen aus reinstem Silber, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Die ­Musik von Sha kann sowohl auf der instinktiven Ebene aufgenommen werden und bietet gleichzeitig viel Futter für diejenigen, die Musik als Nahrung zum Nachdenken mögen.»

Aufgrund des letztjährigen Erfolgs werden auch in der sechsten Ausgabe von Arosa Sounds zwei «Bündner Sounds»-Konzerte stattfinden. Zusammen mit einer Begleitband arrangieren und proben pro Konzert drei Bündner Songwriterinnen und Songwriter ein gemeinsames abendfüllendes Programm und bringen es in Arosa zur Aufführung. Die Begleitband besteht jeweils aus Rolf Caflisch, Andi Schnoz, Rees Coray und Sören Dokter. Sie begleiten am Donnerstagabend die Sängerinnen und Sänger Marco Todisco, Chiara Jacomet und Julie Fox. Am ­Freitag stehen Dario Hess, Sarah Mark, Gianni Tschenett mit der Begleitband auf der Bühne.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Jazz Chur moderiert der Journalist, ­Pädagoge und Musiker Christian Müller ein Gespräch mit dem Präsidenten von Arosa Tourismus, Pascal Jenny, und Beat Urech, selbstständiger Seifen- und Liedermacher aus Arosa. Thema ist das Kulturschaffen in Randregionen wie Arosa. Das Gespräch findet im Rahmen des Podcasts «Jazz im Diskurs» statt. Das Gespräch wird live aufgenommen und anschliessend online angeboten.

Solokonzerte im intimen Rahmen

Der Freitag, 2. Februar, startet um 17 Uhr mit dem Solokonzert von Julie Fox im Bergkirchli in Arosa. «Die Musik von Julie Fox erinnert an einen Spaziergang im verschneiten Wald oder an das erleichternde Gefühl nach dem Aufstieg auf einen Berg, verschnaufend und in die Weite blickend», heisst es in der Mitteilung. Das zweite Solokonzert performt der Engadiner Musiker Gianni Tschenett am Samstag, 3. Februar, um 13 Uhr im Hotel «Prätschli». Tschenett veröffentlichte 2021 seine Debütsingle «Tschêl blov». Sein aktuelles Bandprojekt Gianni Dolune besteht seit vergangenem Jahr und verspricht viel Groove und Soul.

Der Bündner Sänger Luigi Panettone gastiert am 3. Februar im «Kursaal» in Arosa. Er macht das im Jahr 1973 stattgefundene Konzert «Aloha From Hawaii» von Elvis Presley auf eine ­Weise mit Band und Streich­quartett neu erlebbar, die man nicht so schnell vergisst, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Stimme, Band und Streichquartett machen jeden einzelnen Song – bewusst ohne weissen Jumpsuit – zu einem einzigartigen Erlebnis.» Selbst als Elvis-Fan erfährt man Neues zur «ersten weltweit via Satellit übertragenen TV Show». (red)

Reservation unter www.arosa.swiss/arosakultur.ch oder unter der Telefonnummer 081 378 70 20.

Alle Informationen finden sich unter www.arosasounds.ch