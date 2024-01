Die besten Chöre der Schweiz sind im Februar in Chur

Chur ist von Freitag, 2. Februar, bis Sonntag, 4. Februar, Gastgeberin des 11. Schweizer Chorwettbewerbs. Chöre aus dem ganzen Land messen sich in elf Kategorien. Neben zahlreichen Laien- sind auch mehrere Elitechöre in Chur zu hören.

1850 Sänger in 66 Chören

Der Schweizer Chorwettbewerb findet alle drei bis vier Jahre statt. Organisiert wird der musikalische Grossanlass in Chur von einem sechsköpfigen Komitee rund um Präsident Raymund Decasper. Insgesamt werden 66 Chöre mit 1850 Singenden erwartet. Fünf Konzertlokale stehen bereit.

Auftritt der King’s Singers

Eröffnet wird der Chorwettbewerb am Freitagabend mit dem Konzert des Schweizer und des Bündner Jugendchors. Die offiziellen Wettbewerbsvorträge finden am Samstag und Sonntag in den Kirchen St. Luzi und St. Martin sowie im Theater Chur statt. Alle Chöre singen zudem an einem der sogenannten Begegnungskonzerte im GKB Auditorium sowie der Postremise.

Besonderes Highlight ist das Galakonzert am Samstag mit dem berühmten A-cappella-Ensemble The King’s Singers. Das Schlusskonzert am Sonntagnachmittag gestalten die jeweils besten Chöre jeder Kategorie.

Hier ein kleiner Vorgeschmack von The King’s Singers: