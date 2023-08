Markus Heer: «Unter diesem Geschenk muss nichts anderes leiden»

von Melissa Stüssi

1. Markus Heer, hören Sie privat Gotthard?

Ich höre sehr gerne Musik, von den Genres her querbeet alles. Auch Gotthard ist dabei. Mein Favorit ist ihr Song «Heaven», die Melodie gefällt mir sehr gut.

2. Worin unterscheidet sich das Sound of Glarus von anderen Open Airs?

Es ist ein Volksfest. Das ist nicht bei allen Festivals so. Hier trifft man vor allem Glarnerinnen und Glarner, und das ist, was das Sound of Glarus so einzigartig macht. Es ist auch das einzige Open Air, an dem ich bisher war.

3. Das Konzert von Gotthard mit dem Symphonieorchester ist ein Geschenk des Regierungsrats. Kritische Stimmen sagen, dass die 100'000 Franken für Wichtigeres hätten eingesetzt werden können. Was meinen Sie dazu?

Zunächst möchte ich klarstellen, dass nichts anderes darunter leiden muss, dass wir das Geld für dieses Konzert gesprochen haben. Wir konnten diese 100'000 Franken guten Gewissens zur Verfügung stellen. Zudem ist die Idee dieses Konzertes, dass der Regierungsrat der Glarner Bevölkerung Danke sagen möchte. Ich finde es wunderbar, dass wir hiermit etwas unterstützen konnten, das einen breiten Geschmack trifft. Sehen Sie sich um: Es hat alle möglichen Leute hier, junge und weniger junge.

4. Wie hat Ihnen das Konzert gefallen?

Das Geschenk des Regierungsrates hat bei der Bevölkerung grossen Anklang gefunden. Das hervorragende Konzert begeisterte das Publikum. Zusammen mit der grossartigen Kulisse feierten wir einen einzigartigen Abend. So einzigartig, wie eben unser schöner Kanton ist!