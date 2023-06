Ihr habt gewählt: Fiona Camastral ist der zweite RSO-Act des Monats

Fiona Camastral

Die Bündner Sängerin und Songwriterin Fiona Camastral veröffentlichte bereits zwei eigene Singles. Mit 17 Jahren hat sie mehr als 50'000 Aufrufe auf Spotify und Youtube. Fiona verbrachte die Sekundarschule in der Talentschule Surselva mit dem Schwerpunkt Gesang. Im März 2022 veröffentlichte sie als Abschlussarbeit der Talentschule ihre erste Single Keep Going. Am 12. Mai 2023 folgte ihre zweite Single «Together». Mit ihren Songs verarbeitet Camastral Schicksalsschläge. Dies ist unschwer zu erraten, wenn man genauer hinhört.

«Together» wird in den nächsten zwei Wochen mehrfach auf RSO zu hören sein. Fiona Camastral stellt sich am Donnerstag 22. Juni, zwischen 11 und 12 Uhr auf RSO im Radiointerview vor. Ab 18.30 Uhr ist sie zudem Gast im Magazin auf TV Südostschweiz. «Rampaliacht» entsteht in Zusammenarbeit mit Graubünden Musik.

Die nächsten Voting-Phasen für «Rampaliacht:

13. bis 20. September und 22. bis 29. November