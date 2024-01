Wenn Theater forscht und Wissenschaft theatral wird

Die Sonne wärmt, lässt wachsen und gedeihen; die Sonne brennt, lässt dürsten und vertrocknen. So oder so: Das Gestirn ist und bleibt ein Rätsel. Um seinen Geheimnissen auf die Spur zu kommen, fliegt die Weltraumsonde «Solar Orbiter» seit vier Jahren auf den Fixstern zu, 2030 soll sie in Richtung der Sonnenpole einschwenken. Ebenfalls auf der Zielgeraden ist zurzeit die Gruppe Nucleus, die in Koproduktion mit dem Theater Chur die Weltraumreise der Sonde demnächst auf die Bühne bringt. «Sonnensturm» heisst das Stück. Darin wird referiert, performt, erzählt, getanzt und musiziert.