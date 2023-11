Songwriter Frieder Torp – Von Sirenen und Liebestragödien

von Cornelius Raeber

Offiziell wird die neue EP-CD «Siren Call» von Frieder Torp alias Torp erst am 8. Dezember veröffentlicht, auf gewissen Streamingdiensten sind erste Songs aber schon heute hörbar. Er habe sich gefragt, ob eine CD-Veröffentlichung überhaupt noch zeitgemäss sei. «Gibt es denn noch Leute, die einen CD-Player haben?», fragte er am Samstag während seines Konzerts im Kulturhaus Rosengarten in Grüsch das Publikum. In der Tat: Musikerinnen und Musiker haben es heutzutage nicht leicht, «Geschäftsmodelle» zu entwickeln, die ihrem Schaffen gerecht werden.