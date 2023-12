Die Ausgangstipps von Harry Hustler

Am Samstag. 23. Dezember, punken Butter und Frau Brot in «Toms Beer Box» in Chur, im «Loucy» ist Purp Christmas mit 1000 Skillz, Ruff und Lucydontcare stehen im «Tabaco» hinter den Turns, Daniele De Nuzzo, Dragi, Kap und Pharell Brown lassen im «Cubano» die Puppen tanzen, und Max Power hat im «Selig» nur 2000er Hits dabei. In Davos endet das Songbird Festival mit Konzerten von Baschi und Ay Wing, DJ G-Rockz mixt in der «Bolgenschanze», DJ Alegrando houst im «Montana», und Zoree ist in der «Casa Antica» in Klosters am Start. In Lenzerheide beehrt Paula Hartmann den Zauberwald, DJerry belebt das «Cinema», und DJ Ronfa zeigt seine Skills in der «Wandelbar» in Arosa. In Laax legen Crissi, Federspiel und Sven B-137 im «Riders» Melodic Tech auf, und DJ Ité mischt im «Indy». In St. Moritz feiert die «Play-ground Garage» Opening mit Cesare und Francesco Rossini, im «Vivai» steigt ein X-Mas Rave, und Spylo, Fabio Vite und Double B geniessen im «Stüva» in Scuol Heimvorteil. In Glarus belebt DJ Fabreezy den «Club», DJ Tatana, Rolf Imhof und DJ Zsuzsu sorgen in der «Lintharena» in Näfels für Ausgelassenheit, und im «Schwanen» in Rapperswil-Jona steigt eine 80ies Party mit Iggy Drop. In Mels erinnern Run to you auf der «Stage am Bach» in Mels an Bryan Adams, und DJ Fly-D legt im «New Goggeien» in Flumserberg nur 2000er auf. In Zürich gibt es Elektronisches mit Lena Willikens in der «Zukunft».