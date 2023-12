In «Venezia» erwachen die Zuckerfiguren zum Leben

von von Maya Höneisen

Die Geschichte der Bündner Zuckerbäcker ist eine gut bekannte. Die Auswanderer flohen aus dem landwirtschaftlich geprägten Graubünden vor Hunger und finanzieller Not. Erfolg hatten viele im Ausland mit ihren Cafés und Konditoreien. Den mit diesem Erfolgsrezept erwirtschafteten Reichtum brachten sie oft zurück in den Kanton und bauten damit in ihren kleinen Heimatdörfern vornehme Patrizierhäuser. Mit einer Neuinterpretation dieser Bauten lehnt Origen mit dem futuristischen Weissen Turm in Mulegns daran an.