Das Rapid Open Air lädt zum Feiern in Bonaduz ein

Weiter geht es am zweiten Festivaltag mit einem Konzert von Komet City. Der Produzent und Musiker aus der Westschweiz will das Publikum mit seinen französischsprachigen Songs in seinen Bann ziehen. Gespannt sein dürfen die Besucherinnen und Besucher auch auf den Auftritt der Band The Black Heidis. Die Gruppe besteht aus Yeelen, Sandrine und Gea und vereint das Tessin mit der Westschweiz.