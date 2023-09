Zum letzten Mal Light Ragaz

Light Ragaz in der Taminaschlucht bei Bad Ragaz ist seit 2017 fester Bestandteil des Eventprogramms in der Region und hat bis heute rund 130‘000 Besucherinnen und Besucher angelockt, wie es in der Mitteilung von der Light Ragaz AG heisst. Nach sechs Editionen findet bis am 21. Oktober vorerst die letzte Durchführung statt. «Die Rahmenbedingungen haben sich entscheidend verändert, dass eine Weiterführung der Veranstaltung aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht mehr tragbar ist für das junge Unternehmen», wird Rosa Ilmer, Geschäftsleiterin bei der Light Ragaz AG, in der Mitteilung zitiert.