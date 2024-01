Cellovirtuose Samuel Niederhauser lässt die Churer Prominenz schwelgen

Je ne regrette rien» – dieser von einem Chanson Edith Piafs entliehene Titel steht heuer über den insgesamt vier Neujahrskonzerten der Kammerphilharmonie Graubünden – neben Arosa am Montag, Chur am Dienstag und Ilanz kommenden Freitag wurde das «französische» Programm am Mittwoch auch in der Zürcher Tonhalle gespielt. Dieses «Ich bereue nichts» sollte sich wohl auch auf die ganz persönlichen Ereignisse des vergangenen Jahres beziehen. Aber nur ein(e) jede(r) selbst kann die Frage beantworten, ob es da etwas gab, was im Nachhinein zu bereuen wäre.