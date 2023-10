Harrys Ausgangstipps: Das läuft in Graubünden, Glarus, St. Gallen und Zürich

Am Samstag, 14. Oktober, rappt dann Luuk im «Kulturhaus» in Chur (Afterparty mit DJ Ruff), The Overjoyed und Frenzee lassen es in «Toms Beer Box» krachen, Chase the pancake, Reat, Eponine und My last hour geben im «Loucy» Vollgas, Zoree hat im «Selig» nur 2010er dabei, Aver und Bankai pumpen Bässe durchs «Cubano», und Herzmusik ist zu Gast bei «LichtTanz». In Davos punken Declined, Zirka und Selbstbedienung in der «Box», und Funtatstic 5 geben ein Konzert im «Hard Rock». Derweil zelebrieren Marco Grischott und die DJs Bazooka, OK und Wybe das Bike-Saisonende im «Riders» in Laax, und im «Stüva» in Scuol ist Ladies Night mit Bundisch. In Glarus elektrisieren Gibsy 2000, Kso 12 und Aca das «Holästei», Grow verausgaben sich im «Rocki Docki» in Flums, Pyjama Hill grungen und rollen auf der «Stage am Bach» in Mels, und DJ Nonstop und DJ OIO sorgen im «SAL» in Schaan für Ausgelassenheit. In St. Gallen beehrt Der Dritte Raum das «Ostklang», und Alwa Alibi und Pauli reimen in der «Grabenhalle». In Zürich gibt es Afro-Trap mit Ruger im «Komplex 457», House mit Hugel im «Kaufleuten», Indie mit Zimmer 90 im «Exil», Rock mit Bi-Z in der «Halle 622», und Techhouse mit den Sisyphos-Residents Leon Licht, Juli N. Moore, Elli Altenberger und Tobi Dei in der «Büx».