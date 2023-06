Roman Weishaupt: Gas geben im Theater Chur bevor der Vorhang fällt

Noch eine einzelne Ballettaufführung gibt es am 24. Juni im Theater Chur, dann schliessen sich die Türen der städtischen Bühne für die Sommerpause. Höchste Zeit also, das Publikum wissen zu lassen, worauf es sich ab September freuen kann. Die Vorstellung des Spielplans für die Saison 2023/2024 hat am Donnerstag unter einem besonderen Vorzeichen gestanden. Denn es ist das Abschiedsprogramm Roman Weishaupts. Dem 44-jährigen Theatermann aus der Surselva ist aber nicht viel Zeit gegeben worden, sich in die Annalen des Hauses einzuschreiben.