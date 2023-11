Die Postremise betreibt mit «Wenn aakho bisch» musikalisches Campieren 

Corona ist schuld. Denn ohne die Pandemie wäre die Weihnachtsrevue in der Churer Postremise womöglich eine Eintagsfliege geblieben. Doch weil schon die «Geburtsstunde» der Ursprungsproduktion vor drei Jahren so dramatisch verlief, hängt das Herz von Sängerin Martina Hug als «Mutter» des Ganzen wohl in besonderer Weise an diesem musikalischen «Kind».