Natasha Estèlle Ciardo: «Ich singe, seit ich denken kann»

Die Churerin Natasha Estèlle Ciardo, die kurz vor ihrem 25. Geburtstag steht, widmet ihre Freizeit leidenschaftlich dem Singen. Sie hat bereits zwei Songs veröffentlicht: «Deine Art» und «Time to Shine». Vor Kurzem veröffentlichte sie ihren neuesten Song «Salento». Dieser Song verknüpft die Churerin mit ihrer Heimat in Süditalien. Von dort kommen ihre Grosseltern und sie fühlte sich schon als kleines Mädchen zu diesem Ort hingezogen und verbunden. Seit einem halben Jahr nimmt Ciardo ihre Songs in den Blackbox Studios im Kanton Thurgau auf: «Ich fühle mich so wohl und willkommen bei ihnen.» Ihr Ziel sei es, möglichst viele Menschen mit ihrer Musik zu berühren, und dass sich der eine oder andere Zuhörer mit ihren Songs identifizieren kann. Möchtet ihr Natasha Estèlle Ciardo und ihre Geschichte noch näher kennenlernen? Dann werft einen Blick in das Video: