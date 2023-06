Aviatik trifft auf Kultur am Airport Festival in Bad Ragaz

In Bad Ragaz treffen im Sommer Aviatik und Kultur aufeinander. Und zwar am neu ins Leben gerufene Airport Festival, das am Samstag, 3. Juni, ab 10 Uhr auf dem Flugplatz Bad Ragaz stattfindet. Organisiert wird der Musik- und Fluganlass, zu dem über 800 Besucherinnen und Besucher erwartet werden, von der Bad Ragazer Vereinigung Kultur im Ort, den Ragazerbuaba und der Docair AG, die den Flugplatz Bad Ragaz betreibt.