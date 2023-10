Das Figurentheater Arcas ist zurück in Chur

Geschichtenerzählen mit Figuren war in Chur einst eine Institution gewesen. 1999 hatten der südafrikanische Puppenkünstler Leon Malan und die Churerin Marion Pfaffen ihr Arcasperli Puppentheater gegründet. 2004 schickten sie den Kasper in Pension und tauften die kleine Bühne am Martinsplatz in Figurentheater Arcas um. Der Popularität tat dies keinen Abbruch. Ihre Stücke wie «Dominique», «Tamaland», «Sternenkind», «Melwin», «König T.» und «Barli» erfreuten sich grosser Beliebtheit. Im Jahr 2012 fiel vorerst der Vorhang fürs Figurentheater; das Paar hatte neue Pläne.