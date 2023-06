Volkstümlichen Klängen in Arosa lauschen

Zwölf Formationen und Kapellen treten am Sonntag ab 10 Uhr den ganzen Tag über verteilt mit traditioneller Volksmusik bei der Brüggerstuba in Arosa auf, heisst es in einer Medienmitteilung des Arosa Tourismus. Mit dabei seien beispielsweise Musizierende wie MG Arosa, Jodelduett Seraina und Ladina Hug sowie die Musikschule Schanfigg. Nach dem offiziellen Ende am Berg um 17 Uhr findet gemäss Mitteilung ein Ausklang im Dorf in der Overtime-Bar statt. (red)