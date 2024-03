Das Festival Artipasto feiert die Bergeller Kultur

Im Bergell findet vom Donnerstag, 28. März, bis Montag, 1. April, die achte Ausgabe des Festivals Artipasto statt. Dieses richtet sich laut Mitteilung an kultur- sowie kunstaffine Personen. Das Programm startet am Donnerstagabend in der Schule Samarovan in Stampa mit einem Auftakt im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum «500 Jahre Freistaat der Drei Bünde». Die Historikerin Saveria Masa spricht über die Geschichte des ­Bergells. Der Anlass wird von Marco Giacometti, Präsident der Fondazione Centro Giacometti, moderiert.

Der nächste Tag beginnt mit dem Karfreitaggottesdienst, am Nachmittag folgt um 13.30 Uhr beim Alten Zollhaus in Castasegna eine Dorfführung. Ab 15 Uhr sind in der Galleria il Salice in Castasegna die Bilder des Künstlers Bernhard Marosczyk mit dem Thema «Licht ohne Grenzen vom Engadin zum Comersee» zu bestaunen. Um 17.30 Uhr findet im Palazzo Vertemate Franchi im italienischen Prosto eine Vernissage der beiden Kunstschaffenden Silvia Del Grosso und Luca Salvadalena statt. Um 20 Uhr wird im Centro Giacometti in Stampa der Film «I Giacometti» der Engadiner Regisseurin Susanna Fanzun gezeigt.

Der Ostersamstag beginnt mit einem Malworkshop für Kinder und Erwachsene: Um 9 Uhr leitet Romano Giovanoli durch seine Malschule Panaläda in Vicosoprano. Die Interessierten werden in die Farbenwelt von Augusto Giacometti eintauchen und Werke von ihm interpretieren. Ab 10 Uhr wird die vierbeinige Miss Bregaglia im Garten des Palazzo Castelmur in Coltura während einer Viehschau auserkoren und ab 14 Uhr demonstriert Laura Crüzer vom Consorzio capre vallerane die Zubereitung des Ziegenkäses Mascarpel.

Um 17 Uhr folgt in der Sala Viaggiatori in Castasegna die Eröffnung der Ausstellung «Konstruierte Welten», kuratiert vom Churer Galeristen Luciano Fasciati. Am Abend findet in Bondo eine Vorstellung der kommenden Biennale Bregaglia durch die Kuratorin Misia Bernasconi statt.

Am Ostersonntag können die Besuchenden ab 14.15 Uhr die Einweihung des neuen Sentiero Giacometti in Borgonovo sowie Stampa erleben, mit einmaliger Möglichkeiten, sich für die Führung durch die Häuser der Familie anzumelden. Am Ostermontag findet das traditionelle Ostereiwerfen statt, das in verschiedenen Dörfern des Bergells praktiziert wird – Zuschauen und Mitmachen für alle möglich. Das Kultur-Gasthaus «Pontisella» in Stampa bietet um 10 Uhr ein reichhaltiges Brunchbuffet mit lokalen Produkten an. Für die musikalische Begleitung sorgen Miriam Cipriani und Flaviano Rossi mit der Querflöte sowie Andrea Magnani mit dem Fagott.

Abschliessend kann im Palazzo ­Salis in Soglio die Vernissage des ­Zentrums für Kognitive Kunst besucht werden. Felix Stoffel, der Begründer der Kognitiven Kunst, hat das «Alpen-Triptychon» von Giovanni Segantini auf neue Weise interpretiert. Die ­Moderation des Events übernimmt die Kulturschaffende Diana Segantini, die Urenkelin des Künstlers. (red)