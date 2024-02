Clau Scherrer erhält den Bündner Kulturpreis

Die Regierung verleiht Clau Scherrer, geboren und aufgewachsen in Trun, den Bündner Kulturpreis 2024, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der Preis ist mit 30'000 Franken dotiert. Der Bündner Musiker habe die Musik in Graubünden in den letzten Jahren als Leiter des «ensemble vocal Origen» und des «cantus firmus Surselva» ebenso wie als Dirigent von Tal- und Jugendchören geprägt, so die Regierung. Er sei ein exzellenter Pianist und fantasievoller Förderer der «chanzun rumantscha».

Zu Clau Scherrers Vita:

Der gebürtige Rätoromane schliesst 1999 am Landeskonservatorium Vorarlberg das Klavierkonzertdiplom mit Auszeichnung ab und absolviert danach weitere Studien an der Hochschule Basel in den Fächern Klavier und Chorleitung. Im Jahre 2004 schliesst er dort mit Auszeichnung ab. Als junger Pianist kann er bereits diverse Preise entgegennehmen, unter anderem erhält er 2004 den begehrten Karajan-Preis des Eliette-von-Karajan-Kulturfonds. 2009 wird ihm der Preis der SRG.R verliehen. Er arbeitet als Pianist und Dirigent mit diversen Orchestern im In- und Ausland und als Dirigent des «Chor Viril Lumnezia» und des «Cantus Firmus Surselva», der im Jahre 2004 den Förderpreis der CRR erhielt. Er ist musikalischer Leiter beim Kulturfestival Origen. Im Jahre 2008 bis 2010 dirigierte er den Schweizer Jugendchor. Seit Herbst 2010 ist er Kapellmeister im Kloster Disentis und seit 2018 Leiter der Musikschule Surselva.

Im Weiteren vergibt die Regierung sechs Anerkennungspreise und fünf Förderpreise in der Höhe von je 20'000 Franken. Die Preise werden am 31. Mai im Rahmen einer Feier in Kultursaal in Trun überreicht. (red)