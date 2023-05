Comune di Bregaglia will ein Kulturförderungsgesetz einführen

Leitfaden, Gesetz und Reglement «Cultura» – diese Unterlagen hat eine 2021 eingesetzte Arbeitsgruppe bis heute erarbeitet. Die Gruppenmitglieder haben Kriterien und Regeln für die künftige Erteilung von Fördermitteln und die gesetzliche Basis festgelegt, sie haben weiter die Notwendigkeit einer Kulturkommission und einer Koordinationsstelle für Kulturangebote im Tal geprüft. Und sie haben eine kommunale Strategie für Kultur und kulturelle Institutionen in Bregaglia verfasst, in welcher die Prioritäten und Schwerpunkte festgelegt sind. Am Freitagabend konnten sich Kulturschaffende und Kulturinteressierte in Stampa über den Entwurf des Kulturförderungsgesetzes informieren. Präsentiert hat ihn unter anderem Jon Bischoff, der ebenfalls bei der Arbeitsgruppe mitwirkt. «Im Bergell gibt es eine reichhaltige kulturelle Tradition», sagt er. Umso wichtiger sei es, die Kultur gezielter zu fördern. Einerseits gehe es darum, das kulturelle Erbe zu bewahren, andererseits sollen neue kulturelle Angebote geschaffen werden.