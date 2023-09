Anerkennung für Abraham David Christian: Herr der Zeichen und ein Meister der Formen

Schwungvoll durchquert er die halb offene Tür des Museumscafés. Beim Betreten der Steintreppe, die in den Garten führt, bremst er sich und lässt die Hand unauffällig am Geländer entlanggleiten. «Wäre blöd, wenn ich jetzt hinfallen würde», sagt er breit lächelnd. Sehr blöd sogar. Eine gröbere Verletzung würde das Bündner Kunstmuseum in helle Aufregung stürzen. Denn ohne Abraham David Christian, der jetzt – unversehrt und geschäftig – an einem Tisch in der Sonne Platz nimmt, wäre die Ausstellungseröffnung anderntags um eine Attraktion ärmer: die Anwesenheit des berühmten Künstlers.