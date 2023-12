Feier der besonderen Art: Silvester in Bündner Museen verbringen 

Wer es lieber musikalisch mag, für den bietet sich ein Besuch in der Sonderausstellung «grenzenlos lüpfig. Volksmusik in Graubünden» im Rätischen Museum in Chur an. Anhand diverser Instrumente, Fotos und Musikaufnahmen können Besucherinnen und Besucher laut Mitteilung die facettenreiche Geschichte der Volksmusik erleben.