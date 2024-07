Band sagt ab: Programmänderung am Open Air Lumnezia

Die Organisatoren des Open Airs Lumnezia haben von der Band Frank Carter & the Rattlesnakes schlechte Nachrichten erhalten. Sie müssen ihre Show am Lumnezia absagen: «Due to logistical reasons we must announce our withdrawal from this year’s Open Air Lumnezia. We understand how disappointing this news is for our fans who were looking forwards to seeing us there. It’s never fun to cancel a show», heisst es in der Mitteilung von Open Air Lumnezia.