Vom Senn- zum Sinnhof: Auftakt für junge Kreative

Die Mädchen laufen munter durcheinander. «Zick!», ruft das eine laut in den Raum. Mitten in der Bewegung drehen sich die anderen um. «Zack!», tönt es im Chor noch lauter zurück, mit den Fingern auf die erste Ruferin zeigend. Erneut setzt sich alles in Bewegung. Corina Liechti lacht anerkennend. «Ihr seid denn aber parat», lobt sie die kleine Truppe und mischt sich unter ihre Schützlinge. Liechti vom Jungen Theater Graubünden leitet den Workshop im Churer Sennhof-Areal. Vier elf- und zwölfjährige Mädchen hatten sich angemeldet, eine 13-Jährige kam an diesem Tag spontan dazu.